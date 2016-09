Mange teorier har været fremme om, hvad der skal være i den tidligere herretøjsforretning, Keld Greve, som for kort tid siden lukkede i Nørregade i Skive.



Flere har givet udtryk for ærgrelse over de tomme butikslokaler, der har en central beliggenhed midt i et af Skives attraktive handelsområder.



Om en måneds tid er det slut med at ærgre sig på den konto. I Sct. Mathias Centret i Viborg ligger butikken Tippy. Her sælger Karina Hørup dametøj i størrelser fra 34 til 52, og fra midt i oktober udvider hun med en butik i Skive.



I de tidligere Keld Greve-lokaler får Karina Hørup godt 160 nyrenoverede kvadratmeter at drive forretning på.



Karina Hørup har relationer til Skive, både privat og forretningsmæssigt. Flere skibonitter har gennem årene handlet hos Tippy i Viborg, og indimellem har de givet udtryk for, at Skive er en by uden den helt store aktivitet. Det har været med til at forsinke processen for Tippys udvidelse til Skive.



Karina Hørup har tøvet. Men efter et besøg i Nørregade og de tomme Keld Greve-lokaler i løbet af sommeren, glæder hun sig rigtig meget til at åbne en Tippy-butik i Skive.



- Folk har sagt til mig, at »der sker intet i Skive«. Men jeg synes, I har en by, hvor der sker noget. I har en meget hyggelig gågade med mange butikker. I har flere selvstændige butikker, end vi har i Viborg, hvor vi er meget ramt af kæder, siger Karina Hørup.



Hun nævner en række butikker, der har relationer til blandt andet Bestseller-gruppen.



- Jeg har længe kigget på Skive, men jeg har holdt mig tilbage, fordi jeg har tænkt Skive som en lidt spøjs by, fordi folk har sagt sådan. Men i uge 30 var jeg i Skive for at se på lokalerne i Nørregade, og jeg blev meget positivt overrasket.



Datoen for åbningen af Tippy i Nørregade afhænger ifølge Karina Hørup af, hvornår facaden kan være færdig. Uden at ville hænges op på datoerne, nævner hun den nogle mulige datoer i begyndelsen af oktober.



Hele lokalet bliver fornyet:



- Tippy bliver malet i lyse og metalfarver. Vi vil få masser af italiensk, spansk og blandt andet fransk tøj, som ikke findes andre steder. Tippy har et koncept, der betyder, at vi intet tøj har, der koster over 500 kroner. Det er unika, og det er tøj til kvinder, siger Karina Hørup.



Efter besøget i uge 30 har hun fået ekstraordinært travlt:



- Det er gået lidt stærkt. Jeg glæder mig meget. Skive er en god by. Jeg ved ikke, hvorfor skibonitter ikke taler positivt om deres by. Jeg synes, I har en rigtig dejlig by med masser af spændende butikker, siger Karina Hørup.