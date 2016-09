Ny iPhone kan blive guld værd for Skive- virksomhed

Lydfirmaet Libratone, som har udviklingskontor i Skive, kan få rigtig meget ud den nye iPhone7, som blev præsenteret i går.



Den teknologi, Apple har valgt til den nye telefon, betyder at man fremover skal bruge telefonens såkaldte lightning-port til høretelefonerne.



Libratone har næsten lige lanceret nye høretelefoner med lightning-stik som nogle af de første i verden.



Det betyder, at Libratone står meget stærkt, når brugerne af den nye iPhone skal vælge høretelefoner.



Libratones director of engineering i Skive, Bo Kjelde, bekræfter, at virksomheden forventer et betydeligt omsætningsboom indenfor headsets og høretelefoner i de kommende år.



Libratone har dansk hovedsæde i København. Virksomhedens asiatiske ejere har ambitioner om vokse til at blive en verdensomspændende milliardvirksomhed.



Libratones udviklingsafdeling i Skive har i dag 20 ansatte. Det forventes ikke, at Skive-afdelingens størrelse bliver berørt af vækstambitionerne. Libratone har i dag en betydeligt større udviklingsafdeling i Beijing.



I forbindelse med overtagelsen i 2014 blev de oprindelige grundlæggere, blandt dem Jes Mosgaard, Skive, købt ud af virksomheden.



tj

