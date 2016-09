DF-forventning om sammenbrud

- Jeg har meget svært ved at se, at det her efterår ender i en eller anden forkromet, stor forbrødring i den her såkaldte blå blok. Jeg har simpelthen svært ved at se det.



Sådan lyder det i dag i Politiken fra DF-lederen Kristian Thulesen Dahl. Det sker som optakt til partiets landsmøde i weekenden og før de afgørende forhandlinger om næste års finanslov og 2025-planen er kommet i gang.



DF-lederens forventning om et sammenbrud i forhandlingerne mellem partierne i blå blok er opsigtsvækkende. Det vidner også om både den faktuelle afstand mellem partierne - ikke mindst mellem DF og Liberal Alliance - og om dårligt forhandlingsklima og dårlig stemning og kemi mellem blå bloks partier. Og Kristian Thulesen Dahl bekræfter, at stemningen i blå blok ikke er blevet forbedret det seneste år.



Thulesen Dahl har i øvrigt en sund og rigtig vurdering af den evindelige opdeling i dansk politik i rød og blå blok: - Jeg håber, at der kan spire en erkendelse af, at de her blokke egentlig er ret kunstige. At det eneste, der holder blokkene sammen, virker mere og mere til at være spørgsmålet om, hvem der skal være statsminister, lyder analysen i Politiken fra DF-lederen.



Og det er jo tydeligt for alle, at både den såkaldte blå bloks partier og rød bloks partier indbyrdes er vildt uenige om, hvilken politik der skal føres - herunder ikke mindst uenighed om den økonomiske politik.



Samtidig konstaterer Kristian Thulesen Dahl, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti »taler meget bedre sammen end for godt og vel et år siden«, og mislykkes det med et blåt forlig om økonomi, udlændingepolitik og reformer, håber DF-lederen, at Venstre, Socialdemokratene og Dansk Folkeparti kan sætte sig ned og aftale en stribe politiske elementer, der kan stå fast - uanset hvem der måtte vinde det valg, som et blåt sammenbrud i efteråret kan udløse.



Heri ligger en advarsel til Liberal Alliance, der foreløbig ultimativt har krævet, at topskatten sænkes med fem procent for alle indkomster. Og LA-lederen Anders Samuelsen har understreget, at han og partiet er klar til at vælte V-regeringen, hvis ikke dette krav bliver opfyldt. Problemet for LA er jo, at det ikke bliver lettere at få opfyldt kravet efter et valg, og hvis DF-V-S-alliancen inden et valg har aftaler på nye områder, vil det mindske de mindre partiers indflydelse efter et valg.



Det er imidlertid alt for tidligt at konkludere, at det vil ende med et efterårsvalg. Når man har magt - herunder regeringsmagt - så vil man gerne beholde den. Især hvis der ved et valg er udsigt til at miste magten! Det vil være i Lars Løkke Rasmussens tanker, og derfor vil han gøre sig store anstrengelser for at give DF, de konservative og Liberal Alliance lige præcis tilstrækkelig med indrømmelser til, at et forlig kan indgås og at ingen af partierne vil vælte regeringen.



Kort fortalt skal DF have store indrømmelser på blandt andet udlændingeområdet, de konservative skal have indrømmelser på boligbeskatningsområdet, og LA skal som bekendt have topskat-indrømmelser.



Hvis finansminister Claus Hjort Frederiksen så kan finde lidt ekstra midler og flytte nogle økonomiske mål lidt længere ud i fremtiden, så kan han - måske - sammen med Lars Løkke finde en farbar forligsvej. Der er sådan set ingen af partierne i blå blok - og da slet ikke Venstre - der kan være interesseret i et valg nu. Og den slags plejer også at få betydning i slutfasten.



De egentlige og afgørende forhandlinger er slet ikke startet endnu. Der er parti-profilering hele vejen rundt, og som optakt til DF-landsmødet i weekenden har Thuelsen Dahl nu skærpet tonen.



O.D.

