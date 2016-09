Mere robust SU-system

I kølvandet på præsentationen af regeringens visionære 2025-helhedsplan har mange haft travlt med at finde hår i suppen.



Herunder har nogen forsøgt at male det falske billede, at regeringen vil bombe det danske SU-system tilbage til stenalderen.



Det er naturligvis fuldkommen usandt. Tværtimod vil vores forslag gøre SU-systemet langt mere robust og rimeligt.



Lad mig tage fat i fire af de myter, der forsøges spredt.



Myte 1: Hvorfor vil I halvere SU’en. Fakta: Det vil vi heller ikke. I dag er den typiske fordeling 2/3 SU-stipendium og 1/3 SU-lån. Med helhedsplanen bliver fordelingen 50-50. Den studerende kan stadig have det samme til rådighed, fordi der kan lånes mere på fordelagtige vilkår.



Myte 2: SU-nedskæringerne har social slagside. Fakta: Danmarks Evalueringsinstitut vurderer ikke, at omlægningen skaber social ulighed. Tværtimod mener de, at omlægningen vil få de unge hurtigere gennem studierne. Desuden kan man få større samlet rådighedsbeløb. Det mindsker de unges afhængighed at støtte fra far og mor.



Myte 3: Færre unge vil få en videregående uddannelse. Fakta: Nej. Danmarks vil fortsat have verdens mest generøse SU-system. Og alle kan få en gratis uddannelse og SU til hele uddannelsen. Flere svenskere og nordmænd har en videregående uddannelse end i Danmark, trods markant lavere SU.



Myte 4: Hvorfor skæres i SU til handicappede? Fakta: Den særlige ydelse til handicappede på over 8400 kr. berøres slet ikke. Men handicappede er omfattet af den samme omlægning, der ændrer balancen mellem stipendium og lån.



Konklusion: Lyt ikke til de trut i dommedagsbasunerne, der kommer i disse dage. Regeringen lægger op til en reform af SU-systemet, der gør det mere robust og rimeligt. Og som ansporer de unge til at blive lidt hurtigere færdige med deres uddannelse. Vi har hårdt brug for dem ude på arbejdspladserne.







Kristian Pihl Lorentzen,



MF for Venstre,



Hermelinvej 4,



8643 Ans

