Ytringsfrihed

For s…. da og mange andre grimme ord, hvordan kan DF’erne blive ved med at se sig selv i øjnene! I det ene læserbrev efter det andet vrøvler de op om forfølgelse osv., imens de samtidig forfølger en person, som har tilladt sig at blive formand for en forening, som de ikke kan fordrage.



Ytringsfrihed i Skive er stiftet af flere borgere end Leo B. Rasmussen, og jeg har aldrig som medlem af denne forening modtaget en mail, som var skrevet fra »kommunens mailsystem«. Sjovt nok har DF’erne … hvordan kan det dog være, når de ikke er medlem af foreningen? Det skulle vel ikke være, fordi de har benyttet Leos arbejdsmail til spørgsmål og lign.



Jeg har skrevet det før, stop dog jer selv!



Helga Laigaard



Mortensen,



Aalyst 5,



7800 Skive

