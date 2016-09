Hvor længe endnu skal Skive være et fyord?

Om godt tre måneder rammer vi 10 års-dagen for kommunesammenlægningen. Der er sket meget, siden vi sagde »velkommen i familien« til hinanden. Og ligesom mange familier i dag skulle vi pludselig til at finde ud af, hvordan flere familier kunne forenes til én. I vores tilfælde fire familier.



Vi har haft knap 10 år til at løse udfordringen, og jeg må sige, at vores mission på mange måder er lykkedes rigtig godt.



Vi har nogle driftige og idérige landsbyer, der hver især har eller er ved at have fundet deres særkende. Som jeg plejer at beskrive det, så er vores mange landsbyer togvogne og Skive lokomotivet, der skal trække vognene.



Jeg må dog med tristhed i stemmen sige, at vores lokomotiv ikke er stærkt nok til at trække vores mange togvogne, der med tiden er blevet fyldt op med ideer, potentiale og stærke kræfter.



Vores lokomotiv kæmper en kamp med sin egen familie om at kunne få lov til at være vores fælles samlingspunkt. Den hyggelige købstad, som så smukt blev vist og beskrevet i DR1’s program »Guld i Købstæderne«, kæmper for stadig at få lov til at være vores samlingspunkt.



Hvordan kan det være, at vi er så ringe til at tale vores egen egn og især vores by Skive op? Mener vi virkelig, at det er så forfærdeligt et sted at bo?



Jeg ville gerne sige, at jeg ikke forstår hvorfor. Men vi har et stort arbejde foran os. For det kan forhåbentlig ikke passe, at der stadig her knap 10 år efter stadig er en rivalisering mellem land og by her på egnen?



Jeg er selv født og opvokset her på egnen - været væk for at læse - og kommet tilbage igen. Kort sagt - fordi jeg elsker byen og egnen af hele mit hjerte. Jeg ser et kæmpe potentiale for både by og land - men kun hvis vi får lov til at vise det. Og ikke mindst sige det. Alt for længe har det været fy-ord at sige SKIVE. Skive by er i min optik blevet glemt og tilsidesat gennem de sidste 10 år. Og det skal have en ende.



Skive by skal have lov til at brede sine vinger ud og vise, at den kan være det stærke lokomotiv, der kan trække vognene ude i landsbyerne.



Skive skal igen være en by, som unge kan se sig selv i - en by de har lyst til at vende hjem til. Skive skal være det naturlige samlingspunkt for alle på egnen, og derfor skal vi igen turde sige Skive. Vi skal turde sige Skive, og så skal vi have viljen til at tale Skive op.



Vi skal have viljen og modet til at fortælle os selv og andre, at Skive er et af de smukkeste steder i landet. Byen som ligger ved den blåglimtende fjord. Byen som omkranses af den mest fantastiske natur. Byen som har en historie, der er værd at fortælle. Og ikke mindst - byen som lige nu deles af Skive Å, men som forhåbentlig på sigt ikke deles men derimod samles af Skive Å.



Lad os vise os selv og hinanden, at vi har modet - at vi tør sige SKIVE, og at vi har viljen til at se udviklingen i Skive.



Med venlig hilsen



Julie Lysdal Markussen,



kommende kandidat til



KV17 for



Socialdemokraterne,



Voldgade 9A, 1.tv,



7800 Skive

