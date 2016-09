Tyv stjal dankort og hævede 10.000 kr.

En 78-årig dame fra Fur blev onsdag bestjålet under en indkøbstur i Føtex i Skive.



Furboen befandt sig i supermarkedet ved middagstid, da en ukendt gerningsmand så sit snit til at stjæle en pung fra hendes taske.



I pungen var der blandt andet et kørekort, et sundhedskort, tre hævekort til Spar Nord og 300-400 kroner i kontanter.



Lidt senere udviklede sagen sig, da det viste sig, at der efterfølgende var blevet hævet 10.000 kroner fra Spar Nords kontantautomat i Skive, og man må derfor gå ud fra, at gerningsmanden forud for tyveriet i Føtex havde held til at aflure damens pinkode, oplyser politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Politiet vil nu undersøge, om der er brugbart overvågningsmateriale fra enten Føtex eller Spar Nord, der kan hjælpe med at afsløre gerningsmanden.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: