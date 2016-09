Gammel kending truede med at smadre ekspedient

En 54-årig mand, som er tilmeldt Folkeregisteret i Nykøbing Mors, fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro, sigtet for røveri mod supermarkedet Lidl i Grønnegade i Nykøbing onsdag aften.



Den 54-årige, som først for nylig er kommet på fri fod efter afsoning af en fængselsstraf, kom ind i Lidl klokken 20.05. Her forsynede han sig med nogle whiskyflasker og en større mængde slikposer, og da han ikke gjorde anstalter til at betale, konfronterede en kvindelig ansat ham med, at det skulle han. Det fik den 54-årige til at true med, »at han ville smadre hende«. Den ansatte trak sig herefter tilbage og ringede til politiet, mens den 54-årige forlod butikken med de stjålne varer, oplyser politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Det var ikke historiens sværeste opgave for politiet at finde frem til den 54-årige, som er mindst lige så godt kendt i Nykøbing som i politiets registre, og han blev anholdt et andet sted i byen klokken 21.31. Han er ud over røveriet også blevet sigtet for besiddelse af 10 gram cannabisolie, hvilket er en overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, fortæller Christian Toftemark Jørgensen.

