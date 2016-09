Dueholm er klar med is fra bondegården

Det har været svigermor Solveig Rasmussens drøm i mange år.



Og Ann Witte Rasmussen, der driver gården med sin bedre halvdel Martin, ville gerne have noget mere ud af den mælk, som gårdens køer producerer.



Derfor begyndte tankerne for alvor om eget ismejeri ved gården i maj, og da Ann Witte Rasmussens forældre sørgede for, at det økonomiske grundlag var på plads, var vejen banet.



På søndag bliver drømmen så til virkelighed, når Dueholm Ismejeri åbner med sin egen lille butik ved gården tæt ved Vridsted.



- Det er dejligt, at det kunne lade sig gøre, og jeg nyder allerede at stå og lave isen, mens Ann står for alt det administrative med salg og produktion af mærkater med mere, siger Solveig Rasmussen.



Ismejeriet er bygget til i den ene ende af stuehuset, og Solveig Rasmussen har været i gang med at lave de første varianter. Det betyder, der står is med omkring 10 forskellige smag i fryseren.



Butikken ved Dueholm vil have begrænsede åbningstider, og det er planen, at det meste af produktionen skal foregå på baggrund af bestillinger og leverancer til lokale butikker.



- Vi vil gerne være kendte for at have et lokalt produkt, så vi håber, at så mange lokale som muligt får mulighed for at købe vores is i lokale forretninger, siger Ann Witte Rasmussen.



Ismejeriet åbner officielt søndag klokken 10.

