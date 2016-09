Intet Skive Å-Ræs i år - mangler arrangører

Det kan være slut med at sejle op og ned ad åen.



I hvert fald hvis det skal ske under Skive Å-Ræs.



For et år siden deltog næsten 50 både i arrangementet, der fandt sted for tredje gang og med antallet af både satte rekord.



Skive Fjord Morgen Rotary Klub har stået for afviklingen, men nu efterlyser klubben nogen, som vil overtage arbejdet.



Endnu har det været småt med henvendelser. Initiativtager og idémand til Skive Å-Ræs optiker Hans Bleshøy erkender på den baggrund, at 2016 vil blive et år uden Skive Å-Ræs. Om der bliver noget næste år, kan Hans Bleshøy endnu intet sige om:



- Jeg ved ikke, om Skive Å-Ræs helt lukker, men det bliver bare ikke i år. Det har ikke været muligt at få nogen, som vil overtage det, på banen, siger optikeren.



Flere muligvis interesserede har været forsøgt, men der er langt til noget, der ligner en konkret aftale:



- Vi har været i dialog med forskellige grupperinger for at høre, om de er interesseret i at overtage Skive Å-Ræs, men det er ikke lykkedes at finde nogen, siger Hans Bleshøy.



Om baggrunden for, at klubben selv har valgt at stoppe afviklingen af Skive Å-Ræs, siger Hans Bleshøy:



- Som Rotary-klub er vi mere initiativtagere end nogen, der på den lange bane skal stå for driften. Derfor har vi forhørt os rundt omkring for at finde ud af, om der skulle være nogen, som kunne være interesseret i at overtage driften af Skive Å-Ræs.



Han konstaterer, at interessen for de første tre års udgaver af Skive Å-Ræs har været god:



- Der har været en stigende interesse. Især sidste år var der mange. Da havde vi cirka 46 både i vandet.



Det var for at lave noget for egnens unge, at Hans Bleshøy fik idéen, og både elever fra byens ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner har været flittige deltagere.



Hans Bleshøy vurderer, at det bør være en forening eller lignende, som eventuelt viderefører ræset på Karup Å.



- Jeg vil gerne gå ind og hjælpe ved at overdrage arbejdet omkring Skive Å-Ræs, tilføjer han.

