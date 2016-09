Politiet tavs om lokal narkosag

Fredag i forrige uge blev en ung mand fra Skive varetægtsfængslet i fire unger ved et grundlovsforhør ved Retten i Viborg.



Lokalpolitiet i Skive bekræfter sagens eksistens, men ønsker i øvrigt ikke at udtale sig om den.



Ikke en gang hvor gammel den pågældende person er, vil politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive oplyse.



Ifølge Skive Folkeblads oplysninger blev den unge mand taget med en relativ stor mængde amfetamin på sig. Noget over et kilo. Desuden har han muligvis haft andre stoffer på sig.



Af efterforskningsmæssige grunde har politiet valgt ikke at udtale sig om sagen og af samme grund fandt grundlovsforhøret fredag sted for lukkede døre. Men den unge mand, hvis nøjagtige alder altså ikke er kendt, blev fængslet i fire uger ved grundlovsforhøret.

