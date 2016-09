Her er Socialdemokraternes nye spidskandidat

Politikommissær Peder Christensen, Skive, blev onsdag aften valgt som borgmester-kandidat for sit parti, Socialdemokraterne.



Han fik 61 af 87 mulige stemmer. Den anden kandidat, Bill Pharsen, fik 20 stemmer.



Medlemmer af Socialdemokraterne i Skive Kommune havde foreslået fem medlemmer som borgmesterkandidat. Blandt dem tidligere borgmester for Skive Kommune og tidligere direktør for Kulturcenter Limfjord i Skive, Per B. Jeppesen.



Per B. Jeppesen takkede nej til at stille op.



- Mange har opfordret mig til at stille op som borgmesterkandidat. Men det vil jeg ikke nu. Vi har med Peder Christensen en meget kvalificeret borgmesterkandidat. Peder har erfaring som borgmester i Spøttrup Kommune, og han har erfaring som folketingskandidat. Nu skal han have chancen, siger Per B. Jeppesen.



Bill Pharsen stiller til partifællers fulde tilfredshed op for sit parti til næste års kommunalvalg. Det gør Per B. Jeppesen muligvis også.

