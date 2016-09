Cykeltrial - DM Lokale tog for sig af medaljerne

Sommeren igennem har egnens dygtige trial-kørere været med ved store, internationale mesterskaber, og i weekenden var turen så kommet til DM. Det foregik i Vejle og modsat tidligere bare på en enkelt dag, i flot vejr og dybt inde i skoven, hvor der også blev afviklet NM tidligere på sæsonen.



Skov er lig med træ, og derfor var DM-stævnet også anderledes end tidligere. Normalt køres der fem DM-afdelinger på hver 6-7 sektioner, som er opbygget af forskellige materialer som kampesten, beton og træstammer, men i Vejle var der kun træstammer og rødder på banen, som landstræner Ole Kristensen opbyggede fredag og lørdag sammen med et team af frivillige.



Banen skulle køres tre gange, og de lokale kørere, som alle er medlem i Viborg Trial Klub, tog godt for sig af medaljerne.



I Eliteklassen blev Jakob Arentz fra Fly nummer 2 efter klubkammeraten Jonas Kristensen. I A-klassen var der sølv til Nicolaj Søndergaard fra Hvidbjerg - her gik guldet til Jonas Jensen fra Viborg Trial Klub, men kun fordi han lånte en cykel af yderligere en klubkammerat Kasper Arentz, da hans eget stel knækkede inden sidste gennemkørsel. Og endelig i C-klassen var der sølv til Thomas Husted fra Stoholm.



I Viborg Trial Klub venter man nu med spænding på beslutningen om, hvor der skal være U-VM i 2017. Her har Viborg Kommune lagt billet ind på arrangementet.



Martin Bay Kristensen, leder i Viborg Trial Klub og fra Stoholm, håber, stævnet kommer til at foregå ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter, hvor han mener, forholdene er optimale for et vellykket værtsskab.

