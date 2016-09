Røde Johanne og boligmarkedet

Blandt ugens lidt kuriøse nyheder fra boligmarkedet - og den politiske verden - var meldingen om, at Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen skifter lejligheden på Nørrebro ud med en murermestervilla i Valby, som hun sammen med kæresten har købt for 6,4 millioner kroner.



Og nej, det skal ikke være herfra, at der skal lyde kritik af, at en overbevist socialist og bekæmper af fri markedsøkonomi - som Johanne - bliver privat boligejer i den dyre ende. Der var jo også folk, der helt forfejlet angreb, at Helle Thorning-Schmidt havde en fin garderobe og dyre tasker. Og politikere må sådan set selv bestemme, hvad de bruger deres private penge til!



Selvfølgelig er der alligevel opstået visse politiske drillerier over Johanne Schmidt-Nielsens dyre boligkøb, og det skal der vel også være plads til. Det er da f.eks. meget hyggeligt, at Anders Samuelsen (LA) minder om følgende:



- I et grundlæggende liberalt og kapitalistisk samfund må man gerne være socialist, kæreste med en kapitalist og husejer. Det skal vi alle glæde os over. Omvendt er det i et socialistisk samfund, som Johanne kæmper for. Der må man ikke være kapitalist, og man må ikke være husejer ...



Det må da kaldes et kærligt, konstruktivt politisk drilleri, men ikke overraskende løb debatten hurtigt løbsk på Facebook, som sjældent er berigende for konstruktiv debat, men i stedet ender med aggressiv retorik i grafitti-klassen.



Og et forstandigt budskab om Johanne Schmidt-Nielsens boligkøb må da i øvrigt grundlæggende være, at der ikke børe være bekymring over, hvad hun og kæresten bruger deres penge på - derimod er der altid i forhold til Johanne Schmidt-Nielsen og Enhedslisten grund til at være dybt bekymret for, hvad de vil bruge af skatteborgernes penge. Tilbageholdenhed med offentlige midler har altså aldrig været en favorit-disciplin hos de tidligere kommunister og VS`ere i Enhedslisten...



Når det så er sagt, så kan prisen på 6,4 millioner kroner for en - noget slidt - murermestervilla i Valby langt fra skov og vand også være anledning til at konstatere, at udvikling og boligmarked er kørt skævt i Danmark.



For nylig kunne vi her i avisen berette, at der er ved at komme gang i det lokale boligmarked på Skive-egnen, og det er herligt, for det smitter normalt hurtigt af på andre brancher, og det vidner også om interesse for tilflytning til vores naturmæssigt skønne egn. Og her er der altså andre priser her end i Valby ...



Faktisk er der jo reel frygt for en boligboble, der vil briste, i hovedstadsområdet. De svimlende priser betyder, at almindelige mennesker ikke har råd til at købe ejerbolig i København.



Det er så igen udtryk for, at man i den politiske verden har haft alt for meget fokus på at satse på udvikling i København og hovedstadsområdet i stedet for at satse på udvikling i hele landet.



Med udflytning af 3.900 statsjob fra hovedstadsområdet er der taget et lille skridt i rigtig retning, men det retter ikke op på fortidens synder.



Med et nyt ejendomsvurderingssystem - og senest V-regeringens forslag om at begrænse rentefradragsretten i 2025 planen - kan det tænkes, at boligpris-opbremsningen i Københavns-området gradvist vil komme af sig selv - det vil også være at foretrække, frem for at det sker pludseligt og brutalt.



Når man tænker på, hvad der uden for Valby Bakke i det øvrige land ville kunne købes af bolig for 6,4 millioner kroner, så svimler det også lidt - og vidner om et københavnsk boligmarked, der er kørt af sporet.



O.D.

