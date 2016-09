En opmærksom familie var fredag eftermiddag årsag til, at en kite- surfer blev reddet i land ved Handbjerg.



Familierne havde i et stykke tid observeret surferen, der var langt ude på fjorden. De slog alarm, da den kite-drage, der trak surferen, forsvandt uden at komme op igen.



Brandfolk fra Struer satte en båd i vandet og fandt den yngre mand på fjorden, hvor han klamrede sig til dragen.



»Brættet fandt vi en halv sømil væk,« fortæller indsatsleder Henrik Jensen, der beskriver den unge mand som kold, men okay. Han havde befundet sig i vandet en time, da han blev reddet i land klokken 16.40.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her