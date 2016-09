Højresving gik galt: Pige kørt ned i Skive centrum

En bilist ramte fredag eftermiddag en pige, der kom cyklende i krydset mellem Asylgade og Møllegade klokken 15.38.



Ifølge vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi skete påkørslen under et højresving.



De nærmere omstændigheder er politiet, som i skrivende stund endnu er på stedet, ved at undersøge.



Ifølge vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi bar pigen ikke cykelhjelm. Hun fik en flænge i panden og slog hoften.



»Det gik heldigvis ikke så galt, som det kunne være gået, » siger Carsten Henriksen.





