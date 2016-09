Stridbar kvinde bed dørmand

En 29-årig kvinde fra Skive må efter al sandsynlighed se frem til et efterspil oven på et besøg på diskotek Manhattan, Thinggade 21 i Skive, torsdag aften og nat.



Vidner har forklaret politiet, at kvinden var svær at håndtere gennem det meste af aftenen, og at det kulminerede med, at hun skubbede en bekendt omkuld og bed en dørmand i armen, fortæller politikommissær Christian Toftegaard Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Politiet blev tilkaldt klokken 1.35. Patruljen fik kontakt med den 29-årige, som blev sigtet for overtrædelse af restaurationsloven, hvorefter hun blev bedt om at forlade stedet.

