»Jeg er mere en »hotdog- og håndbajer«-type

Værtinden Lene Beier håber, at kjolerne i Vild med dans kan vække en feminin side i hende.



Når de kvindelige nydansere bevæger sig ind i den verden, der omringer tv-programmet Vild med dans, nævnes kjolerne ofte.



De store balkjoler, de mange pallietter, delikate blonder og uanede mængder tyl er en vigtig del af showet.



39-årige Lene Beier, der er kendt som værtinde i programmet »Landmand søger kærlighed«, glæder sig bestemt også til at iklæde sig kjolerne i denne sæson af danseprogrammet. Det er der en helt bestemt grund til.



Hun håber at komme til at føle sig mere feminin efter deltagelsen.



- Jeg er en drengepige, fortæller tv-værtinden.



- Jeg er mere en »hotdog og håndbajer«-type, og det har jeg det egentligt fint med. Men jeg håber, at jeg får et andet syn på mig selv, og at jeg kommer til at føle mig mere feminin, uddyber hun.



Normalt toner den blonde tv-værtinde frem på skærmen iført skovmandsskjorte og jeans, når hun hjælper kærlighedssøgende landmænd i jagten på deres eneste ene. Det er derfor noget helt andet, end når hun deltager i Vild med dans.



Den kjole, hun bar til showets premiere fredag aften, var da også kun den fjerde gulvlange kjole, Lene Beier har båret gennem sin 39-årige tilværelse.



Her sendte seerne tv-værtinden og hendes partner, Frederik Nonnemann, videre i konkurrencen. Lene Beier er derfor sikret minimum en svingom mere på dansegulvet i årets Vild med dans.



/ritzau/FOKUS





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her