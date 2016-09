Lyd-succes: Libratone forventer at vokse i Skive

Efter gårsdagens artikel om virksomheden Libratones forventede vækst - blandt andet som følge af lanceringen af den nye iPhone - ønsker Bo Kjelde, director of engineering, at præcisere, at virksomheden også forventer at kunne øge antallet af ansatte på udviklingsafdelingen i Skive.



- Vi forventer en stille og rolig vækst i Skive med løbende nyansættelser, efterhånden som behovet viser sig. Det har bestemt ikke været noget problem for os at få kvalificeret arbejdskraft til afdelingen i Skive, fastslår han.



Libratone har i dag ca. 20 ansatte på udviklingsafdelingen i Skive. Den danske hovedafdeling ligger i København.

