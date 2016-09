Vingegaard 2’er i Kina

Der skulle skydes med alt det, der var i bøssen - og seksløberen blev tømt til sidste krudt-korn, da coloQuick-CULT i morges dansk tid forsøgte at køre Jonas Vingegaard til fra en andenplads og samlet sejr i etapeløbet Tour of China 1.



I sidste ende måtte Skive-holdet dog give fortabt. Etapen på knap 100 kilometer sluttede med 25 flade, og i det terræn kunne det ikke lade sig gøre at vriste sejren ud af hænderne på italieneren Raffaello Bonusi. Han var inden etapen fire sekunder foran Jonas Vingegaard, og det forspring holdt han.



- Men vi forsøgte at tage trøjen fra ham, understreger sportsdirektør Christian Andersen.



- Vi havde ham isoleret mange gange, men der var 25 flade kilometer til sidst, hvor han allierede sig med et andet italiensk hold. De havde interesse i at få en massespurt, og så støtter man hinanden for et fælles mål. Sådan er det, det er spillets regler, og jeg kunne have fundet på det samme, siger han.

