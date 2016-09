Blokkene bryder sammen på Borgen

Som optakt til weekendens landsmøder i Dansk Folkeparti og hos Radikale Venstre bliver det stadig mere synligt, at den forsimplede udlægning af dansk politik i en blå og en rød blok ikke holder i virkeligheden. Og det er glædeligt, at blok-tænkningen nu for alvor er ved at bryde sammen på Christiansborg.



Hvis man f.eks. ser på, hvad partierne egentlig siger og stemmer, går det ofte på kryds og tværs af blokkene. Her er nogle eksempler:



- Socialdemokraterne fra rød blok er f.eks. stort set enig med hele blå blok om de stramninger, der er gennemført i udlændinge-politikken, mens resten af rød blok har været imod det meste. Og S-ledelsen har gjort det klart, at man ikke forventer at føre økonomisk politik med Enhedslisten og Alternativet fra rød blok.



- Dansk Folkeparti fra blå blok er enig med Socialdemokraterne om at holde igen med reformer, og begge partier er imod at fremrykke en senere alder for folkepension og er ikke optaget af lavere skat. Både S og DF ser også gerne lidt større offentlige udgifter end regeringen oprindeligt lagde op til.



- De radikale, der i den forsimplede blok-opdeling placeres i rød blok, er nøgternt vurderet mere enig med Venstre-regeringen i blå blok om den økonomiske politik og reform-behovet, end man er med Socialdemokraterne og alle de øvrige partier i rød blok. De radikale er enig med Venstre om behovet for lavere skat på arbejde, enig i behovet for at fremrykke en højere folkepensionsalder fra 2025, enig i beskæring af rentefradragsret m.v.



Som optakt til DF-landsmødet er der da også blevet skruet op for DF-flirteriet med Socialdemokraterne. DF’erne forudser, at forhandlingerne om 2025 planen bryder sammen i blå blok og opfordrer til, at V, DF og S sætter sig sammen for at blive enige om nogle mindre hovedpunkter. Og på lidt længere sigt er DF-toppen åben over for, hvem der skal være statsminister i et samarbejde hen over blokkene. Der er tydeligvis stor tilfredshed med Mette Frederiksen hos DF-lederne.



Der er selvfølgelig også taktiske elementer i DF-udmeldingerne i denne uge. De skal være med til at presse Liberal Alliance til at »kravle ned fra træets top«, hvorfra LA lover at vælte Løkke-regeringen, hvis ikke der kommer en fem procent nedsættelse af topskatten for alle, der betaler den skat.



For et socialt-liberalt midterparti som de radikale er situationen med øget blok-sammenbrud positiv. Som midterparti bør og skal de radikale hele tiden kunne samarbejde til begge sider for at få mest mulig af partiets politik gennemført. Med tanke på at de radikale er mere enig med Venstre end med Socialdemokraterne om den økonomiske politik og reformerne og med tanke på, at S ikke synes indstillet på at tage de radikale med i en regering, giver det meget god mening, hvis de radikale - som foreslået af Radikal Ungdom - ikke på forhånd garanter støtte til Mette Frederiksen som statsminister.



Det skal handle om, hvor indflydelsen er størst. Også DF taler om at undlade før et valg at pege på en bestemt statsminister - og så ville det hele blive lidt mere interessant, og handle om det politiske indhold.



Det er lettere for medier og kommentatorer at forsimple ved at gøre alt til en kamp mellem røde og blå, men sådan er virkeligheden ikke. Heldigvis.



O.D.

