International kultur- og festdag i Skive

Jeg tager sjældent del i den offentlige flygtningedebat, der præger medierne - dertil oplever jeg den for problematiserende og ofte lidt perspektivløs. Ytringsfriheden er heldigvis noget man bevidst kan fravælge. Derimod tillægger jeg den konkrete kontakt med flygtningene større værdi. Er der ingen kontakt, så sker der ingen integration – så enkelt er det desværre.



Det er i forlængelse af dette synspunkt, at jeg på vegne af foreningen Kultur på Tværs og gruppen af Venligboer i Skive og omegn gerne vil invitere til »Skives Internationale Kultur- og Festdag 2016« lørdag den 24. september. Den finder sted nedenfor Skive Bibliotek og i og udenfor ungdomshuset Drivhuset. Se det omfattende program på www.kulturpt.dk.



Når dette er sagt, så skal man endelig ikke tro, at jeg ikke har øje for eller kendskab til problemerne med at integrere flygtninge, og selvfølgelig er der grænser for hvor mange flygtninge Danmark kan og skal have. Jeg forstår fuldt ud, at mange mennesker i dag er bekymrede for fremtiden. Det er jeg også selv af flere grunde, men jeg prøver at omforme min frygt til handling. I forlængelse af festdagen den 24.9. håber vi selvfølgelig også, at flere vil få øjnene op for perspektivet i at tages sig af integrationen af de flygtninge, som nu engang er i Skive Kommune, og som vil forblive her af den simple grund, at de ikke har noget alternativ. Den 24.9. bliver der en info-stand i et stort telt på festpladsen. Her kan du evt. henvende dig og høre om det de muligheder, der er indenfor det frivillige integrationsarbejde op Skiveegnen.



Ser vi flygtningeproblemet i et lidt større perspektiv, så er det et faktum, at antallet af de konflikter der skaber flygtningestrømmene ikke er aftagende – tværtom. Konflikternes antal er tiltagende, og det gælder også for konflikternes længde. Mens medierne for tiden fortæller om alle de flygtninge, der aktuelt har fravalgt at komme til Danmark, så er flugten fra krig, undertrykkelse og dårlige leveforhold på ingen måde aftaget. Hvordan vi i Danmark og som verdenssamfund som sådan reagerer i situationer som denne er i virkeligheden en del af vores medmenneskelighed og afspejler vores værdigrundlag – altså bl.a. det som er nævnt i vores grundlov. Vi skal efter min mening ikke kun arbejde sammen for at sikre beskyttelse til de mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse, men vi skal også forbedre forholdene i de meget omtalte nærområder, så folk ikke ser Europa og den livsfarlige rejser dertil, som det eneste alternativ, de har for at sikre sig et sikkert og værdigt liv.



Intet land kan håndtere den eksisterende flygtningekrise alene. Desto mere nedslående er flugten fra de store fællesskaber, som har mulighed for reelt at stille noget op over for udfordringerne. FN’s Sikkerhedsråd burde være stedet, hvor verden kunne finde løsninger på en lang række af de kriser, som skaber flygtninge. Sikkerhedsrådet er desværre en kampplads mellem stormagtsinteresser, og det lykkes sjældent at skabe enighed. Tilsvarende deprimerende er det, at respekten for international humanitær lov er dalende.



Rigtig mange taler om dette globale værdigrundlag, herunder Menneskerettighedskonventionen og Flygtningekonventionen, som gamle utidssvarende dokumenter, der trænger til enten at blive kasseret eller til at blive revideret. Interessant er det, at ingen af dem, som gerne vil revidere dokumenterne, har en ambition om at styrke menneskerettighederne eller beskyttelsen af verdens ca. 60 millioner flygtninge – tværtimod. Det handler mere om at blive befriet for at være forpligtet til at forsvare de grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse.



I EU ser vi på mange måder den samme flugt fra fællesskabet – et fællesskab, som i sin ideelle form ville være en stærk faktor, både til at håndtere nogle af de globale udfordringer og også de udfordringer, som flygtningestrømmen fører med sig over EU’s ydre grænser og ind i fællesskabet. Landene går med få undtagelser hver til sit i en slags tro på, at det er sikrere at gå solo end at samarbejde.



Desværre bliver initiativerne også til en flugt fra det, vi normalt kalder danske og europæiske værdier, som de er indlagt i vores grundlove og de ovennævnte konventioner, som Europa i høj grad har været med til at skabe i vores eget billede. Der skubbes til respekten for det enkelte menneske, til retten til familie, børns ret til at være sammen med mor og far, den almindelige retssikkerhed, der fx betyder, at man ikke frihedsberøves uden at blive stillet for en dommer. Men det er ikke noget du og jeg har indflydelse på her og nu; men på det personlige plan kan vi vælge aktivt at skubbe integrationen i den rigtige retning og på den måde sikre vores fælles fremtid.



Stig Seidenfaden,



bibliotekar,



Huginsvej 25,



7800 Skive

