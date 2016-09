Limfjorden Rundt i flot vejr

Vejret viser sig endnu engang fra sin smukke side, da den traditionsrige kapsejlads, Limfjorden Rundt, bringer stolte skibe og gæve sømænd til Skive.



Igen i år har sejladsens ankomst til Skive en evne til at trække usædvanligt mange mennesker til havneområdet.



Knap har besætningen på det først ankomne skib fortøjret fartøjet, før trafikken af biler, cyklister, motorcyklister og gående allerede fra krydset ved Havnevej/Nørre Boulevard viser, at her er noget på færde.



Interessen for at se nærmere på skibene og få en snak med skipper og gaster er stor hos flere af fremmødte. Nogle gæster bliver inviteret ombord, andre får historien om sejladsens dage fortalt, mens besætning nyder frokost på dækket.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: