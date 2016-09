Enorm interesse for dyreklinik

Der er køer, men ikke af den slags, der går og græsser på markerne og giver mælk.



Køer af dyr og mennesker, som venter på, at det bliver deres tur til et gratis tjek hos dyrlægen. Eller bare for at komme indenfor og høre om, hvordan livet foregår på en dyreklinik.



Allerede ved åbningen er der masser af børn og voksne, små og store dyr, der møder op hos Roslev Dyreklinik for at være med.



En snak om foder, en snak om helbred, en rundvisning i operationsstue og røntgenlokale, kaffe, kage og meget andet. Sammen med det øvrige personale har dyrlæge Pia Kåber travlt, da klinikken på Helsevænget i Roslev holder åbent hus.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: