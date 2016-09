Politiet kan ikke finde formodet voldtægtsmand

For godt en måned siden anmeldte en 20-årig kvinde fra Herning en fuldbyrdet voldtægt i forbindelse med en privat fest på H. C. Ørsteds Vej i Skive.



Kort efter anmeldelsen forklarede lokalpolitiet i Skive, at man godt vidste, hvem den formodede gerningsmand er.



Han har således været eftersøgt i over en måned, men det har ikke været muligt at finde manden.



- Han ved godt, at han er efterlyst, og det miljø, han færdes i, ved det også. Men vi har altså alligevel ikke kunnet få fat i ham, så han kan blive afhørt, siger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen.



Christian Toftemark Jørgensen oplyser, at både offeret og den formodede gerningsmand er fra Somalia, og at festen på H. C. Ørsteds Vej foregik i det somaliske miljø.

