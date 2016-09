Normal er klar til at åbne i Skive

Efter mere end et års forberedelser er Normal-kæden klar til at åbne butik i Skive.



Det sker torsdag den 22. september, når dørene til det tidligere Svaneapotek i Nørregade går op, og Normal-personalet inviterer indenfor til totalt renoverede og ombyggede lokaler.



Det er gået stærkt, siden første Normal så dagens lys. Over 55 butikker har gjort deres indtog landet over. Og nu gælder det også Skive:



- Placeringen er perfekt, og vi får en fin butik, så vi glæder os utroligt meget til at slå dørene op for de første kunder, fortæller direktør Torben Mouritsen, der er en af stifterne bag Normal.



Han tilføjer blandt andet, at Normal sælger mærkevarer inden for husholdningsartikler, personlig pleje og en lang række basisvarer, som flere kender og bruger i badeværelset, køkkenet og til rengøring.



Konceptet bag Normal er med direktørens ord parallel-import uden fordyrende mellemled.



Torben Mouritsen har også været aktiv i forbindelse med stiftelsen af onlinebutikken wupti.com. Ejerkredsen bag Normal også af blandt andre filminstruktøren Søren Fauli, der også er kendt inden for reklamebranchen.



I forbindelse med åbningen lover ledelsen i øvrigt hjemmelavet Normal-suppe, hvilket dagen lang er en tradition ved åbningen af kædens butikker.

