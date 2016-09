SfH-sejr men spænding til sidste sekund

28-27 viste måltavlen, og det i Skive fHs favør, da den lokale håndboldsæson lørdag for alvor gik i gang med hjemmekampen mod Lemvig/Thyborøn.



Men hvis nogen havde troet på en »let« sejr, så blev det en gammel løgn.



Gæsterne pressede Skive til absolut sidste sekund, og det var et frikast efter tid, som Jesper Sørensen i målet måtte parere, for at slæbe sejren i hus.



Skive åbnede 2. halvleg nede med 13.-17 - fik kontakt ved 20-20 - og havde så teten, men Lemvig/Thyborøn var dog lige på 26-26.



Det blev til 28-26 i en hektisk slutfase, hvor Jesper Sørensen i målet var central med et par flotte redninger.



Favoritsejren blev sikret, og kunne forsvares, men det var kamp til stregen, og de helt små marginaler, der skilte gæsterne fra i alt fald det ene point.



Kampens profil hos vinderne blev topscorer Mads Øris Nielsen.

