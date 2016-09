SIK-træner: Humøret kan ikke være bedre

Det har stivet humøret i Skive IK betragteligt, at divisionsmandskabet i sidste spillerunde igen meldte sig ind i turneringen.



Det skete med en 3-1 sejr i AB - efter et hårdt og disciplineret stykke arbejde, og den sejr kom som »manna fra himlen« - efter tre solide afklapsninger i træk.



Samtidigt slap holdet fra Gladsaxe uden nye skader og på hjemmefronten er det ved at lysne, således at det nu aktuelt »kun« er Magnus Jensen og Rasmus Larsen, som står ude - og de to forventer træner Kim Kristensen at have fuld råderet over fra næste uge.



- Så der er meget at glæde sig over, Simon Sterring er i fremgang, Rasmus Lauritsen er i fremgang, vi vandt sidste runde, og vejret er dejligt, glæder SIK-træneren sig - inden søndagens besøg fra Næstved.



- Og hvis man er i tvivl om deres kvaliteter, så kan man se på deres resultater ude. Fire kampe - og ingen nederlag. Jeg tror, de spiller under lidt mindre pres ude - og bedre føler, de kan tillade sig at spille på omstillinger, når de ikke er foran eget publikum - og det har givet dem pote, og i det spil har de en Kristoffer Munksgaard, som er særdeles afgørende for deres succes.



I det lys kan man forvente to hold, der begge vil stille sig massiv med mange folk bag bolden - en taktisk forestilling uden målchancer.



- Jeg skal erkende, at jeg ikke føler mig forpligtet til at underholde. Vi er på hård pointjagt, og det er klart, vi gerne vil underholde med fremadrettet og flydende fodbold, men jeg sætter point over underholdning. Det er udgangspunktet, siger Kim Kristensen, der forventer samme startopstilling, som i AB - og det vil i givet fald sige med Frederik Brandhof som venstre back.





