Jamo-domicil atter på lokale hænder

Jamohuset i Glyngøre har fået ny ejer.



Det er husets største lejer, TMP, som har købt huset af Nykredit, som har været Jamohusets eneste panthaver, siden huset gik konkurs for to år siden.



Konkursen gjorde mange af de små vækst-virksomheder, der havde lejet sig ind i huset , usikre på fremtiden, og nogle af dem valgte at flytte.



I dag er der ud over husets nye ejer, TMP, syv-otte virksomheder tilbage i Jamohuset, fortæller Thomas Møller Pedersen fra TMP.



Han vil nu forsøge igen at øge antallet af lejere i Jamohuset, samtidig med at TMP vil satse på at udnytte en større del af lokalerne selv - blandt andet til værksted og servicering samt til vinteropbevaring af både motorcykler samt både og campingvogne.



TMPs primære forretningsområde er import og forhandling af motorcykler, scootere og mindre firhjulede køretøjer - blandt andet har TMP kontrakt på hele den italienske motorcykel- og scooterproducent Piaggios program. Virksomheden har otte medarbejdere.



- Da vi kom til Jamohuset, herskede der en virkelig positiv skaberånd. Den vil vi forsøge at genskabe, siger Thomas Møller Pedersen, der ejer TMP.



Det er to år siden, TMP samlede sine aktiviteter i Jamohuset. Glæden var dog kort, da ejendomsselskabet, der stod bag ejendommen, gik konkurs midt i oktober 2014.



- Vi blev mere og mere bekymrede for udviklingen, og indledte da også forhandlinger med Nykredit. Det må siges at det har været en lang og snørklet proces, men nu er der lavet købsaftale, og TMP har overtaget Jamohuset pr. 1. september, fortæller Thomas Møller Pedersen.



Husets vedligeholdelse ind- og udvendig det sidste par år har båret præg af, at det reelt har stået uden ejer.



Derfor vil TMP efter overtagelsen som noget af det første gennemgå husets behov for udvendig vedligeholdelse og give det en ordentlig hovedrengøring indendørs.





