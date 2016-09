Sker der noget i Skive?



Er det hyggeligt i gågaderne?



Det synes i hvert fald en af byens nye butiksejere.



Sideløbende med sin Tippy-dametøjsbutik i Viborg gør Karina Hørup klar til i oktober at slå dørene op til sin forretning, der i Skive åbner i den tidligere herretøjsforretning , Keld Greve. Og den lokalt nye forretningsdrivende ærgrer sig over, at flere skibonitter siger, »der sker intet i Skive«.



Den holdning blev hos Karina Hørup slået til jorden, da hun i kalender-sommeren var i Skive for at se på lokalet og vurdere muligheden for at drive butik i Nørregade:



- Jeg er meget, meget positivt overrasket. Jeg ved ikke, hvorfor folk siger sådan om deres by, har Karina Hørup sagt til Skive Folkeblad tidligere på ugen.



Efterfølgende har redaktionen startet en debat på Skive Folkeblads hjemmeside.



Debatten er fortsat aktiv, så hvis du ønsker at deltage, skal du blot gå ind på www.skivefolkeblad.dk.



Under overskriften »Hvad mener DU?«, som du finder lidt nede på siden, kan du enten svare »ja«, »nej« eller »ved ikke« til debattens spørgsmål om, hvorvidt butiksejeren har ret.



Da vi fredag eftermiddag besøger Nørregade og spørger forbipasserende om deres holdning, har 248 deltaget i debatten på www.skivefolkeblad.dk.



Situationen er, at »Ja« fører med 46,9 procent, skarpt forfulgt af »Nej« med 45,6 procent.



Kun 7,5 procent svarer »Ved ikke«.



I Nørregade taler vi med to mænd og to kvinder. En af kvinderne er fra Viborg, bor i Aarhus og har relationer til Skive.



Læs hvad de svarede:



»Der er rigtig mange mennesker i Skive«



»Skive kan lære af Nykøbing«



»Posthustorvet var dødt indtil Café Helmuth kom«



»En dejlig by med en hyggelig gågade«