Fond giver 10 millioner kroner til Skive Museum

Spar Vest Fonden har valgt at støtte udvidelse af Krydsfelt, som museet på hjørnet af Havnevej og Ågade i Skive kaldes, med 10 millioner kroner.



Det betyder, at Krydsfelt Skive kan blive udvidet med to bygninger til udstillinger.



Udvidelsen forudsætter, at Skive Byråd finder tre millioner kroner ud over de 15,7 millioner kroner, byrådet allerede har sat af til modernisering af museet. Og det gør Skive Byråd, der godkender det på tirsdag.



Det betyder, at museet i Skive kan moderniseres og udvides for knap 30 millioner kroner. Samtidig har Skive Byråd på næste års budget sat seks millioner kroner af etablering af et nyt magasin til Skive Kommunes museer på basis af den nedlagte skole i Rønbjerg.



Museet i Skive er ramt af skimmelsvamp, og bygningen er generelt slidt. Derfor er den blevet tømt, og renovering og udvidelse kan sættes i værk i oktober.



- Nu er det hele endelig faldet på plads, når det gælder museet i Skive. Vi er i Skive Byråd meget tilfreds med at få afsluttet den meget lange proces, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard (V).



Det moderniserede og udvidede museum i Skive vil formentlig være klar til indflytning i efteråret 2017. Det forventes åbnet for offentligheden i foråret 2018.

