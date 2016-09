SIK sled den hjem igen

Det holdt hårdt og målmand Daniel Krog måtte lave to-tre mirakler, men den gik for anden gang i træk for Skive IK.



Efter sidste rundes sejr i AB, så var der denne gang gevinst på egen bane søndag med besøg fra Næstved.



Facit blev 2-1 - målscorerne var Mathias Bersang (billedet) og indskiftede Jeppe Mogensen, der gjorde det til 2-1 med ca. 10 minutter tilbage.



Kampen »eksploderede« i 2. halvleg efter halvtamme første 45 minutter, og sejren kunne godt forsvares, men som sagt - Krog var en nøgleperson foran et godt kæmpende forsvar, hvor John Dyring havde afløst skadede Mads Eriksen.



Fuld reportage i bladet mandag..

