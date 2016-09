Opbrud i dansk politik

Folkestemningen i sensommer-Danmark er næppe til valgkamp og valg. Derimod et håb hos mange vælgere om forlig og løsninger, der på samme tid skaber vækst, job, udvikling, lavere skat på arbejde for alle og fremtidssikring af velfærdssamfundet.



Hvis den politiske vilje er til stede, kan der komme løsninger, men lige nu er der dømt »stammedans« med høj profilføring fra partierne, landsmøder der skal vise sammenhold og en statsminister, der må opleve, at de partier, der ønskede ham som statsminister, er i gang med et offentligt hundeslagsmål.



Bliver der så valg?



Det er slet ikke sikkert. Lars Løkke vil i hvert fald gøre alt for at undgå et valg. Han står til at give Venstre ny stor tilbagegang, og mister han regeringsmagten - som meningsmålinger spår ved et valg nu - vil han også være færdig som formand for Venstre. Så skal partiet ud i formandskamp, og Løkke selv vil stå med en uvis fremtid.



Derfor vil Løkke og hans tro væbner, finansminister Claus Hjort Frederiksen, nu gøre alt for at finde veje til at forlige i første omgang V, DF, LA og K. Og i weekenden var Løkke allerede i gang med at forberede Liberal Alliance på, at der altså ikke er noget, der ligner et flertal for partiets ultimative krav om at sænke topskatten med fem procent - også for de allerhøjeste indkomster.



I et anfald af politisk fanatisme og umodenhed har Anders Samuelsen i nærmest sekterisk tone ikke bare ultimativt lanceret sit skattekrav men også ledsaget det med en forsikring om, at han vil vælte Løkke-regeringen, hvis ikke kravet opfyldes. Det ligner politisk selvmord, og det siges, at Venstre har fået foretaget meningsmålinger til internt brug, der viser, at LA vil blive mindst halveret ved et valg, hvis partiet virkelig vælter en borgerlig regering.



Et af problemerne for regeringen er, at det slet ikke er lykkedes at skabe et fornuftigt samarbejdsklima i den såkaldte blå blok. Det falder igen tilbage på statsministerens lederevner, men DF, K og LA gør det nu heller ikke lettere. Og at true med valg er ikke mere en farbar vej for Løkke. Det gjorde han, da de konservative ville fyre Eva Kjer Hansen som minister, men det rystede ikke de konservative, og så røg Eva Kjer Hansen alligevel - og der kom ikke valg.



Valg er ikke en løsning for Lars Løkke. Han skal nu i stedet prøve at lancere nye forslag, der kan få især LA ned fra trætoppen. Det kan være med nyt, attraktivt indhold i en pakke med skattelettelser, som samlet skal kunne begrunde, at LA alligevel ikke kan få fem procent lavere topskat for alle - men i stedet alternative indrømmelser. Og så skal Løkke bagefter finde indrømmelser til DF og de konservative. Han vil gøre forsøget. Det kan man være sikker på.



Samtidig fortsætter det almindelig opbrud i dansk politik. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne flirter nu åbenlyst med hinanden med stor gensidig ros. Og Mette Frederiksen roser DF og lægger afstand til de radikale.



Samtidig holder de radikale fast i støtte til Mette Frederiksen som statsminister. På landsmødet havde det været klogt, hvis ledende radikale i højere grad også havde angrebet Socialdemokraterne for den manglende lyst til de nødvendige reformer, der skal skaffe penge til finansiering af velfærdssamfundet. Intet tyder på, at S ønsker at få de radikale med i regering næste gang - og derfor skal de radikale også udnytte en noget friere rolle på midten i dansk politik.



Det afgørende skal altid være, hvad man samarbejder om - og ikke hvem man samarbejder med. Den sunde grundholdning synes nu at give et tiltrængt opbrud i bloktænkningen i dansk politik.



O.D.

