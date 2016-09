Dokumentation efterlyses

Helga Laigaard, du bedes dokumentere din påstand om, at DFèrne har modtaget mail fra Leo B. Rasmusens kommunale arbejdsmail. Hvis det er tilfældet, er det også fløjtende lige meget, men jeg tvivler på din påstand. For fakta er, at Leo B. Rasmussen har gjort det.



Du behøver overhovedet ikke at forsvare Leo B. Rasmussen, for han har om nogen Skive Kommunes opbakning til, at gøre det han gør/og har gjort, fra alle andre politiker/incl. hele topledelsen, end fra os 4 DFèr i Skive Byråd.



For den sags skyld kan en ondskabsfuld ansat person med god samvittighed kalde til muslimsk FREDAGSBØN eller udbrede sine synspunkter om muslimers krav om et religiøst styret samfund osv. via Kommunes officielle brevpapir. Der er givet grønt lys.



Du postulerer også, at der ikke er medlemmer fra Dansk Folkeparti, i denne besynderlige forening. Dokumentation efterlyses.







Erik Mortensen,



medlem af Skive Byråd



(DF),



Kybehuse 153 Vile,



7870 Roslev

