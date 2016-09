Stop privatisering af vores vand og varme

Regeringen ønsker at liberalisere hele vores fælles forsyningssektor, som med sit ikke-profit princip sikrer billig håndtering af drikkevand, spildevand, affald og varme.



På affaldsområdet betyder liberaliseringen, at kommunale anlæg pludselig ikke må bruge borgernes affald. Det skal ifølge regeringen fremover sendes i udbud og måske sendes til den anden ende af landet. Tilbage står kommunen og dens borgere med en lang næse. Måske bliver jeres affald behandlet lidt billigere langt væk, men hvad nytter det, hvis kommunen står med en stor gæld i et forbrændingsanlæg, der går konkurs. Måske tjener du 100 kroner ind på gyngerne, men det koster så 2.000 kr. på karrusellerne. Og hvorfra skal der komme fjernvarme til vinter, hvis forbrændingsanlægget lukker ned?



Regeringen siger, at den ikke vil privatisere vand- og varmesektoren, men kun hente en effektiviseringsgevinst. Regeringen lyver. De kan ikke selv privatisere anlæg, som ejes af kommunen eller forbrugerne selv. Men de kan og vil presse nogle nye vilkår ned over selskaberne, så kommunerne og forbrugerne kan blive nødt til at sælge anlæggene. Så intentionen er klar. Målet er privatisering.



Et af regeringens forslag er fx, at de kommunale anlæg ikke længere må optage de billige kommunelån, som hidtil har finansieret anlæg samt udbygninger og ombygninger. Nej, nu skal de tage lån på lige vilkår med erhvervslivet. Det vil automatisk give højere priser for dig. Og sælges anlæg, skal de nye ejere jo tjene profit, som du skal betale oveni det du betaler nu.



Jeg vil opfordre hver eneste kommune og hver eneste borger til at forholde sig til de ulykker, som regeringen vil gennemføre. De ødelægger vores velfungerende forsyningssektor og gør det dyrere at få vand og varme og få håndteret vort spildevand og affald. Mange steder i udlandet, hvor man har forsøgt det samme har det givet højere priser og kommuner har købt anlæggene tilbage for at redde stumperne fra et grådigt privatiseret marked.



Jeg vil opfordre byrådsmedlemmer til at få kommunerne til at fremlægge beregninger over konsekvenserne hos jer lokalt for vand, spildevand, affald og fjernvarme. Det haster, da denne blå liberalisering er centralt i regeringens 2025 forhandlingerne.



Søren Egge Rasmussen,



Energiordfører



for Enhedslisten,



Christiansborg,



1242 København K

