Hvor dybt kan man synke?

Som bekendt er der jo nogle, som ikke kender forskel på dit og mit ! Jeg er fritidsfisker og fisker som regel lidt hummere i september måned. Traditionelt fisker jeg ud for Lille Knudshoved i Fursund.



Det er en dejlig form for fiskeri og giver mig en masse kvalitetstid, til trods for at fangsten er til at overse, men jeg fanger som regel i løbet af september det mig og min familie skal bruge i løbet af vinteren. Der er bare en eller anden, som ind imellem røgter mine garn når jeg ikke er der. Jeg har før haft mistanke om dette, men denne gang var der syn for sagen.



Jeg satte forrige lørdag 3 splinternye garn uden et eneste hul ud. Da jeg så i dag fredag skulle røgte mine garn, var de for det første slæbt sammen med ankeret i den ene ende og for det andet tørnet hele vejen hen, og samtidigt var der ca. 15 skårne huller i de nye garn, hvor der var skåret hummere ud, samt en del afrevne kløer og 3 undermåls hummere.



Dette tager jeg som bevis for, at en tyveknægt har røgtet dem. Det er da frustrerende, at man ikke kan have sine ting i fred. Til vedkommende vil jeg blot sige, at hvis du så desperat mangler et par hummere, forærer jeg dig gerne et par stykker, og hvis det er fordi du ikke har råd til selv at anskaffe fiskeredskaber, vil jeg tilbyde dig i løbet af vinteren at sy nogle garn til dig ! Men en ting skal du være klar over, jeg har nu i fællesskab med et par lokale iværksat en ekstra overvågning fra land af redskaberne, med det håb at du kan afsløres og bringes for en domstol, så vi kan få dette uvæsen stoppet.



Med tak for optagelsen



Jørgen Jeppesen,



Kastanievænget 64,



7800 Skive

