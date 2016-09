Kom ned fra træerne!

I den forgangne weekend havde jeg fornøjelsen at besøge et stort og velbesøgt traktortræf på markerne ved Tjele Gods.



Her talte jeg på Venstres stand med rigtig mange mennesker, der gerne ville vende den aktuelle politiske situation.



Og budskabet var entydigt: Stop nu al den snak om valg i utide - kom ned fra trætoppene og sæt jer omkring forhandlingsbordet og lav nogle resultater til gavn for befolkningen!



Jeg er meget enig i denne klare melding fra vælgerne. Ingen partier har patent på de rigtige løsninger, slet ikke når man ikke kan tælle til 90 i folketingssalen. Derfor duer det ikke med ultimative krav.



I stedet skal vi satse på det samarbejdende folkestyre, hvor man bøjer af mod hinanden i respekt for andres synspunkter. Vi står lige nu overfor nogle uger med vigtige politiske forhandlinger, der har et rigtig godt udgangspunkt i form af regeringens udspil til en 2025 helhedsplan.



Trods valgtrommernes buldren – specielt blandt politiske kommentatorer - tror jeg fortsat fuldt og fast på, at der kan opnås enighed om en bred aftale, der gør Danmark stærkere, rigere og mere trygt.



Det kræver imidlertid, at alle ansvarlige og resultatorienterede partier dropper de tynde kviste i trætoppen til fordel for forhandlingsbordet.



Kristian Pihl Lorentzen,



MF og



transportordfører



for Venstre,



Hermelinvej 4,



8643 Ans

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her