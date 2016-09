Serie 3-spillere løb om kap med sprinterfænomen

Kan en flok serie 3-spillere fra Stoholm løbe stærkere end sprinterfænomonet Morten Dalgaard Madsen fra Skive AM?



Det lyder umiddelbart som halsløs gerning at gøre forsøget i betragtning af, at Morten Dalgaard Madsen har vundet talrige danske ungdomsmesterskaber på 60, 100 og 200 meter, ligesom han er dansk seniormester på 60 meter indendørs.



Ikke desto mindre gjorde de gæve spillere fra Stoholm et ihærdigt forsøg, da Morten Dalgaard Madsen forleden var på besøg på træningsbanen i Stoholm.



På videoen her kan du se, hvordan det gik:

