- Hvis I fortsætter i dette tempo, bliver det rigtig spændende at se, hvor I er om 10 år!



Sådan sagde Søren Taaning, der er formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst i sin tale, da det lørdag eftermiddag var tid til den tredje fernisering i Skulpturlandsby Selde.



Faktisk startede festlighederne allerede aftenen før med seminar om de værker, der er blevet til i sommer.



- I modsætning til tidligere valgte vi i år, at kunstnerne skulle opholde sig i Selde samtidig med, at værkerne blev skabt. Vi oplever stor rummelighed og hjælpsomhed i landsbyen, og det gav et inspirerende, kollegialt fællesskab med et stærkt fokus på det håndværksmæssige.



Det fortæller kurator Marianne Jørgensen, som i år havde valgt, at der skulle arbejdes med støbning i bronze, og allerede i samarbejdet med landets bedste bronzestøber, Peter Jensen, stod det klart, at ideen var unik.



Hun fremhæver, at der i de aktive uger var mange hjælpende hænder fra de meget interesserede Selde-borgere, og det var også mange af dem, der var mødt op for at opleve ferniseringen, der ikke blot bød på taler. Men også hver kunstnerens egen beskrivelse af de 15 værker, der nu har fået plads i landsbyens offentlige rum.



- Vi oplever, at der kommer flere og flere interesserede for hver gang, og de kunne faktisk opleve, at alle teknikker indenfor bronzekunst blev taget i brug. Jeg tror ikke, det er sket tidligere i ét projekt, anslår Marianne Jørgensen.



I 2017 bliver det fjerde gang, der bliver aktiviteter i Skulpturlandsby Selde, men herefter er det meningen, at det bliver hvert andet år, kunstnere mødes på kunstens præmisser i landsbyen.