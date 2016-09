En stribe klassiske køretøjer fra Krumtapperne kørte igen i år forrest i karavanen af biler, der deltog i den årlige Kulturrally, hvor nogle af Skiveegnens institutioner inviterer indenfor bag kulisserne.



- Vi er altid så godt tilfredse, fordi folk er så positive. Det er en rigtig dejlig oplevelse og en succes, fordi folk også bagefter kommer og siger, at »Det var godt nok en oplevelse - dér ville jeg aldrig være taget hen selv«, og bagefter kan de så være ambassadører for kulturen i Skive Kommune, siger Inger Lise Jensen, Lem, fra Kunstfagrådet, der arrangerer Kulturrallyet med støtte fra Skive Kommune.



Første stop på ruten i år var på Skive Gymnasium, hvor mange især var imponeret over arkitekturen i den modernisering og udbygning med nye undervisningslokaler, som gymnasiet gennem de senere år har gennemført.



- Det er typisk for de stop, vi vælger, at det er mere eller mindre ukendte steder, som man tror, man kender, men det gør mange nok ikke rigtig alligevel, siger Inger Lise Jensen, der fortæller, at hun oplevede og så meget nyt på rundvisningen på gymnasiet til trods for, at hun selv gået på sidste årgang på seminariet, da det lå på Egerisvej, og er også kommet på gymnasiet som forælder.



- Vi plejer at være mellem 150 og 180 deltagere i kulturrallyet, men i år vil jeg gætte på, at vi maks. nåede op på 150 deltagere, men der var også en del der stødte til efter at de været til åbent landbrug og kom senere. Nogle af de, der stødte til, kom cyklende, fortæller Inger Lise Jensen.



stop ved resen kirke Turens andet stop var Resen Kirke og kirkegården, hvor menighedsrådsformand Svend Sandfeld fortalte om kirken og altertavlen, der er malet af maleren Svend Havsteen Mikkelsen. Efter frokosten i Thorum Forsamlingshus, besøgte karavanen af biler Thorum Gl. Købmandsgaard, og det fjerde og sidste stop var Middelalderborgen Østergaard, som i år fejrer 500 års jubilæum.



I år var sjette gang, Kunstfagrådet arrangerede Kulturrally, og arrangørerne har bestemt mod på at gentage succesen næste år. Kunstfagrådet har dog ikke selv økonomi til arrangementet, og ansøger hvert år Skive Kommune om støtte, oplyser Inger Lise Jensen.