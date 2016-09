Viceborgmester tilbyder at beholde atomaffald

Lad Danmarks radioaktive affald blive på Risø i Roskilde Kommune, men byg nyt så det kan opbevares sikkert.



Det forslag er Roskilde Kommunes viceborgmester Poul Andersen (S) kommet med. Han mener, at folketingspolitikere ikke tør træffe en beslutning om opbevaringen af affaldet.



Målet er, at Folketinget til foråret skal beslutte, om det skal placeres i et slutdepot i for eksempel Skive Kommune, en af fem mulige modtagere af et slutdepot, eller i et såkaldt mellemlager, der kan placeres mange steder i landet, også på Risø. Poul Andersen taler for opbevaring i 20-30 år mere på Risø, hvor man har opsamlet affaldet over godt 60 år.



- Vi modtager det i dag her på Risø og sørger for en sikring af det. Den ekspertise findes i dag på Risø. Hvorfor skal vi til at flytte dem rundt i landet med det videnstab, det kunne medføre, spørger Poul Andersen i Dagbladet Roskilde.



- Det er et fornuftigt forslag, Poul Andersen kommer med. Selvfølgelig skal opbevaringen af det radioaktive affald på Risø gøres mere sikker. De har også ekspertisen i håndtering af radioaktivt affald på Risø. Men 20-30 år er for kort tid. Man kan lige så godt vælge at etablere et mellemlager på Risø, mener Anders Storgaard Rask, formand for Morads, Foreningen mod Atomaffald i Skive Kommune og uddyber:



- Det er ikke til at sige, om der går 30 eller 100 år, inden man finder en sikker måde at slutdeponere radioaktivt affald eller genbruge noget af det.



Poul Andersens partifælle i Roskilde Byråd, borgmester Joy Mogensen, er ikke enig med sin viceborgmester.

