Efter fire år uden butik: Landsby får ny købmand

I Sparkær har borgerne ikke haft mulighed for at handle lokalt siden efteråret 2012.



Men gennem de seneste mange måneder er der blevet gjort et stort stykke arbejde for igen at få en købmand på plads i byen.



Den mission er nu blevet fuldført, og 1. oktober åbner købmand Brian Mossalski Nielsen dørene op for de første kunder i sin forretning, der hører under »Min Købmand«-konceptet.



- Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang, og jeg håber selvsagt på en stor opbakning til butikken fremover, siger den nye købmand til sparkaer.dk.



I øjeblikket ligner lokalerne i Langgade ikke nogle, der når at blive klar til åbningen, men det skal de nu nok blive, lover købmanden.



- Håndværkerne skal være ude i løbet af næste uge, for mandag den 26. september begynder varerne at komme og skal sættes på plads. Først kolonialvarer, så dybfrost og til sidst de ferske varer, fortæller Brian Nielsen.



Han glæder sig over den kæmpe opbakning, han allerede nu har oplevet til etableringen af købmandsbutikken, men han understreger samtidig, at kampen ikke er forbi - tværtimod.



- Vi skal nu gøre os fortjent til, at folk vil handle hos os, og det vil vi gøre alt for med forskellige tiltag, god service og gode priser, siger han.



Brian Mossalski Nielsen er 46 år, bosat i Randers og har stor erfaring med detailhandel.

