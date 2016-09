Alex R. med fremme i Kina

Lokale Team coloQuick-Cults erfarne Alex Rasmussen har fået en god start på Tour of China II, som gik i gang med en prolog søndag og havde første etape mandag.



I prologen blandt 128 ryttere blev Rasmussen nr. 3 - kun slået med 0,7 sek. af vinderen.



På første etape blev det efterfølgende til en femteplads i et løb over 122 km, hvor alle kom samlet hjem.

