Forløbet om det danske atomaffalds fremtid har vist både folkestyrets bedste sider - og dybt bekymrende forhold i samme folkestyre.



Lad os starte med det positive: At engagerede borgere - ikke mindst på Skive-egnen - sagde fra så det kunne høres, da eksperter og politikere helt seriøst havde planer om at flytte atomaffaldet fra Risø ved Roskilde til en placering i provinsen. Seks steder var udpeget som muligt slutdepot for atomaffaldet - herunder to på Skive-egnen: Thise-området og Skive-Vest området.



Med tanke på at alle eksperter erkender, at der vil ske udsivning fra et sådant slutdepot, var det forståeligt og positivt, at borgere på Skive-egnen - og borgere i andre dele af landet der var i spil som slutdepot for atomaffald - reagerede med kraftige protester. Protesterne fandt vej ind i partierne - herunder med en vedtagelse imod slutdepot hos Radikale Venstre - og det blev besluttet at undersøge nærmere om et såkaldt mellemdepot for atomaffaldet - sikkert placeret på overfladen - ville være en bedre løsning for de kommende 80-100 år mens der arbejdes på nye, og langvarigt sikre opbevaringsmetoder.



Det er en løsning med mellemdepot, som f.eks Holland har valgt, mens Tyskland fremstår som det store mareridt, fordi man allerede efter 30-40 år har oplevet udsivning fra slutdepoter og derfor nu skal til at undersøge, hvordan atomaffaldet kan graves op og fjernes...



Pilen peger i Danmark på valget af et mellemdepot, men det er dybt bekymrende, hvor tæt det var på, at politikere og eksperter havde gravet atomaffaldet ned på Skive-egnen eller et andet sted i provinsen. Og det er dybt bekymrende, at der skal gå så mange år, før der træffes en beslutning på området.



Det huskes også fra forløbet, at flere ministre - ikke mindst daværende sundhedsminister Astrid Krag slet ikke havde øje for at inddrage de berørte kommuner og borgere og i øvrigt viste en fatal mangel på engagement i sagen, som embedsmænd og såkaldte eksperter længe fik lov at styre.



I forløbet huskes også et velbesøgt borgermøde i Skive med eksperterne, som kun øgede utrygheden. Når de skulle begrunde, hvordan det kunne være at atomaffaldet i et slutdepot - når det var »ufarligt« - skulle placeres i provinsen og ikke i eller tæt på store byer, lød det meget lidt overbevisende svar, at det brugte man ikke at gøre nogen steder....



Som omtalt her i avisen i går er Roskildes viceborgmester Poul Andersen (S) nu kommet med et konstruktivt forslag. Han mener, at atomaffaldet lige så godt kan blive liggende på Risø ved Roskilde, hvor det har været opsamlet i over 60 år.



- Vi modtager atomaffaldet i dag på Risø og sørger for en sikring af det. Den ekspertise findes i dag på Risø. Hvorfor skal vi flytte dem rundt i landet med det videnstab, det kunne medføre, sagde Poul Andersen til Dagbladet, Roskilde. Han har jo ganske ret, og han vil forhåbentlig få overbevist både det lokale byråd og Christiansborg om ideen.



Det er også rigtigt, at en fortsat placering af atomaffaldet på Risø i et mellemlager vil medføre, at der skal bygges et godt og sikkert anlæg på stedet. Poul Andersen forestiller sig, at affaldet i første omgang skal blive på Risø i 20-30 år. Her har formanden for Morads, Foreningen mod Atomaffald i Skive Kommune, Anders Storgaard Rask, dog ret, når han i gårsdagens avis taler for, at der formentlig vil være brug for en længere periode, inden en vedvarende sikker opbevaringsform kan være fundet.



Men det er der tid til at vente på. Til gengæld ville det være velgørende for forløbet, hvis den politiske verden på Christiansborg nu træder i karakter og vedtager mellemlager-løsning med kontrolleret depot på overfladen i stedet for nedgravning. Og at man vælger Risø til fortsat placering af atomaffaldet.



