I sidste uge overværede jeg EU-kommissionens formand, Jean Claude Juncker, afholde sin »tale om unionens tilstand«, inspireret af amerikanske præsidenters tale, med selvsamme navn, til den amerikanske kongres.



Her forsøgte Dr. Juncker at beskrive den europæiske unions tilstand - stille en diagnose om man vil. Og det var ikke just imponerende lægefaglighed, som Juncker udviste, - tværtimod. For doktoren kunne blot konstatere, at patienten var syg, - kritisk endda, - men nogle nye »medicinske tiltag« kunne doktoren ikke diske op med. Derfor var svaret som forventeligt, - lad os prøve med mere af den samme medicin, så bliver alt helt anderledes.



For det var lige præcis, hvad Dr. Juncker foreslog for at imødegå flygtningekrise, Brexit og eurokrisen, - mere EU, stadig tættere samarbejde, fælles forsvarshovedkvarter og politi. Og ja, så var der også gratis internet i alle europæiske hovedstæder.



Hvis Juncker virkelig tror, at mere EU og gratis internet til hovedstæderne i Europa er løsningen på den største krisetid i EU´s historie, - ja så er han ikke bare virkelighedsfjern, men også inkompetent.



Anders Vistisen,



medlem af



Europaparlamentet (DF),



Bøgevænget 2c,



7400 Herning

