Pihlen peger på valg

I Skive Folkeblad d. 19.9.2016 havde venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, begået et læserbrev, som dokumenter, hvilken virkelighed regeringspartiet Venstre bevæger sig rundt i!



Kristian Pihl Lorentzen havde bevæget sig ud til et traktortræf på Tjele Gods, hvor han havde haft kontakt med, et efter hans mening, så bredt et udsnit af den danske vælgerskare, at han kunne bruge deres udsagn til at nå frem til følgende konklusion: Vælgerne ønsker ikke et valg nu.



Jeg må modsat konkludere, at hvis dette er standarten for at udarbejde valide vælgerundersøgelser, så er venstres transportordfører ikke væsentlig dygtigere, end hans statsminister har været til at skaffe et flertal for sin 2015 plan.



Havde han undladt at gemme sig blandt traktorerne på Tjele gods og i stedet var taget ud i det virkelige liv, så ville han havde hørt, at et stærkt stigende antal danskere skriger på et valg for at slippe af med en handlingslammet og uduelig regering, som ikke kan sætte et ben rigtigt på den politiske arena.



Til traktortræf møder man ikke mange af de almindelige danskere, som vil blive ramt af Venstres håbløse plan, som vil lade de dårligst stillede betale for de bedst stilledes skattelettelser. Man møder ikke alle de studerende, som man vil skære i SU’en, heller ikke de 96.000 børnefamilier, hvis børnecheck man vil beskære kraftigt, og heller ikke mange af de nedslidte borgere, som kan se frem til at få forlænget folkepensionsalderen!



Så kære Kristian, kom ned fra traktoren i øjenhøjde med den almindelige danske borger og indse, at Pihlen peger på valg, og dermed på en ny regering som vil velfærd frem for skattelettelser.



Med venlig hilsen



Niels Ole



Damgaard Nielsen,



medlem af Skive byråd



(S)



Kastanievænget 66,



7800 Skive

