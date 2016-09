Glyngøre-virksomhed vinder pris efter vild vækst

Skov A/S, der producerer ventilations- og managementsystemer til animalsk produktion, modtog landbrugets vækstpris, der blev uddelt på Vækst´16 konferencen i Randers i fredags.



Prisen, der tildeles den virksomhed, der har haft den bedste vækst i 2016, blev overrakt af Nykredits landbrugsdirektør, Poul Erik Jørgensen.



- Det er med stor glæde, at jeg modtager denne anerkendelse og kan tage prisen med hjem til virksomheden i Glyngøre, fortæller Jørgen Yde Jensen, der er administrerende direktør hos Skov A/S, i en pressemeddelelse.



Begrundelsen for, at prisen blev tildelt Skov, er virksomhedens evne til at benytte sig af disruption inden for fødevaresektoren. Det vil sige, at SKOV formår at udvikle anderledes teknologi, der integrerer flere led i værdikæden ved animalsk produktion.



- Vi har igennem mange år været kendt som en leverandør af ventilationssystemer og produktionsstyring. De senere år har vi fokuseret kraftigt på vores managementløsninger og udnyttelses af de Big Data, der genereres i værdikæden, som fjerkræ- og svineproducenterne er en del af, fortsætter Jørgen Yde Jensen.



Og det er en særdeles god forretning.



Fra 2014 til 2015 voksede virksomhedens omsætning med 102 millioner kroner, svarende til 23,6 procent, så den nu er langt over den halve milliard. Overskuddet før skat var på 62 millioner kroner, og 2015-regnskabet viser en egenkapital på 179 millioner kroner.



Skov A/S havde på Vækst´16 konferencen netop et indlæg vedrørende Big Data, hvor CTO Jesper Mogensen fortalte om SKs muligheder inden for dette område.



Virksomheden er netop ved at udvide fabrikken i Glyngøre med cirka 5000 kvadratmeter. Udvidelsen omfatter bl.a. produktion- og testfaciliteter, showroom samt kontorfaciliteter til 70 medarbejdere. Udvidelsen står færdig i begyndelsen af 2017.



- Udvidelsen af vores hovedkontor i Glyngøre viser, at vi også i fremtiden vil have vores udgangspunkt her - og at Glyngøre er basen for vores fortsatte ekspansion, afslutter Jørgen Yde Jensen.

