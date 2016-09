Bilist nedlagde vejskilte med høj promille og narko i blodet

En 45-årig mand fra Skive slap mildt sagt ikke særlig heldigt fra en køretur nord for Skive mandag aften.



Køreturen sluttede ved 20-tiden, da den 45-årige forulykkede i sin personbil ud for Glyngørevej 10 i Øksenvad ved Øster Dølby.



Her var skibonitten kommet kørende i nordlig retning, da han af ukendte årsager mistede herredømmet over bilen, der i vejens højre side påkørte en sikringsboks og flere vejskilte, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Efter uheldet kom politiet til stede. Man alkotestede manden, der fik alkometeret til at give et udslag på 1,04 promille, hvorpå den 45-årige, som ifølge politiet ikke kom nævneværdigt til skade ved uheldet, blev anholdt.



I forbindelse med anholdelsen valgte poltiiet også at få foretaget en narkotest af den 45-årige, og den gav også positivt udslag. Derudover fandt politiet i bilen en ulovlig dolk med en bladlængde på 9,5 cm, således at den 45-årige nu er sigtet for at køre bil i både spiritus- og narkopåvirket tilstand og for overtrædelse af våbenloven. Han blev løsladt efter afhøring, fortæller Lars Mikkelsen.



Efter ulykken blev både Energi Midt og den lokale beredskabschef underrettet med henblik på udbedring af sikringsboksen og opsamling af nogle væsker, der var løbet ud af uheldsbilen, oplyser politiet.

