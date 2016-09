Tobaksbrødre fra Skive kan score trecifret millionbeløb

Da Marc og Patrick Vogel for to år siden fortalte deres historie til Skive Folkeblad, var de allerede godt i gang med deres firma.



Brødrene, som er fra Skive, anede muligheden for at tjene penge på at lave snus.



Firmaet V2 Tobacco fra Silkeborg er 10 år gammelt. På et tidspunkt havde brødrene særligt fokus på at sælge snus til svenskerne, men siden har salget bredt sig til flere lande.



Så godt går det for de to mænd, at firmaet mere end har fordoblet bruttoresultatet over de seneste fem år, og i 2014/2015 fik et driftsresultat på 20,6 millioner kroner, skriver jyllands-posten.dk.



Samme kilde har opsnuset, at firmaet har haft Deloittes finansafdeling til at tjekke markedet for interesserede købere til firmaet, og her nævnes både kapitalfonde og industrielle aktører. Det vurderes også, at virksomheder i øjeblikket handles til cirka 10 gange driftsresultatet, hvilket kan give de to brødre en indtjening på et trecifret millionbeløb.



Marc Vogel afviser dog, at firmaet skulle være solgt og siger til JP, at han »slet ikke vil begynde at kommentere på det«. joan

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her