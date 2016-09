Brand i restaurant forbliver uopklaret

Lokalpolitiet i Skive har henlagt sagen om den formentlig påsatte brand i Limfjordens Hus, som to unge mænd, opdagede mandag 1. august, da de var på jagt efter Pokémons på havnen ved Glyngøre.



Det gør de på trods af, at politiet stadig mener, der er tale om en påsat brand.



- Vi er ikke nået videre i forhold til, hvem der står bag, så nu har vi henlagt sagen, siger politikommissær Lars Mikkelsen ved lokalpolitiet i Skive.



I Glyngøre ærgrer forpagter af restauranten og røgeriet, Daniel Justesen, sig.



- Men det overrasker mig måske ikke så meget, for hvis de skulle opklare det, så havde de nok lavet et gennembrud for lang tid siden, siger Daniel Justesen, der mener, at han er kommet stærkere ud af den brand, trods alt ikke kostede ret store dele af bygningen.





